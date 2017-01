Bi ha luz a la fin d’o tunel pa la lengua aragonesa?

Daniel Sánchez

Fa bells días o concello de Uesca aprebaba declarar a la capital de l’alto Aragón municipio bilingüe aragonés-castellano solicitando asinas a la DCHA o reconoiximiento oficial de Ciudat Bilingüe, un día antis feba lo mesmo a Comarca d’a Plana de Uesca.

Istos días a DCHA ha anunciau que dica quatre escuelas d’o Pirineu empecipiará un programa piloto pa incluyir a lengua aragonesa como lengua vehicular en l’amostranza infantil en asignaturas como Educación Fisica y Plastica.

Pareixe que son buenos tiempos pa la lengua aragonesa y a la fin as mesmas administracions aragonesas, que son las que han de fer-lo prencipalment, adedican tiempo y esfuerzo pa empentar a renaixencia d’a nuestra lengua propia. Nomás aguardamos que dimpués de 30 anyadas dende l’aprebación d’o Estatuto d’autonomia no siga tardi.

D’atra man, fa bells anyos en a pachina web d’o concello de Zaragoza se podeba trobar a salutación en muitas lenguas, entre ellas l’aragonesa pero con o cambio de formato ista disapareixió remanindo unicament a bienvenida en castellano, anglés y francés. Agora cal que atras institucions faigan lo mesmo, per eixemplo os municipios y comarcas d’os Pirineus, an que se troban os fablants patrimonials, u lo concello de Zaragoza an que se troba la principal “colonia” de neofablants. Cal fer posible a oficialidat y l’uso normalizau de l’aragonés a totz os libels.