Economía solidaria ta un buen vivir en o medio rural aragonés

Un grupo d'integrants d'a Economía Social y Solidaria y personas cercanas a ella achuga por empentar ista economía alternativa ta construir un buen vivir en os lugars d'Aragón.

Grupo d'empente d'a ESS en o medio rural aragonés

Opinión | Autor: Grupo d'empente d'a ESS en o medio rural aragonés | Tweet

En Aragón, somos vivindo istes zaguers anyos un afortunau despegue d’a Economía Social y Solidaria (ESS) d’o qual una buena preba ye a recient setena edición d’a Feria d’o Mercau Social d’Aragón. Iste desembolique manimenos se ye centrando en a propia ciudat de Zaragoza, conseqüencia d’a singular disposición d’o territorio aragonés con un extenso medio rural de baixa densidat de población que rodea a gran macrocefalia d’a suya capital.

No cal insistir guaire en as posibilidatz que ofreix a ESS a partir d’a mesa en practica d’os suyos seis prencipios fundacionals: a equidat, o treballo, a sostenibilidat ambiental, a cooperación, l’ausencia de fins lucrativos, y o suyo compromis con l’entorno. Ista traza mas democratica y sostenible de realizar una actividat economica leva anyos implantando-se dillá d’o nuclio urbano de Zaragoza capital. Van puyando china chana as entidatz que practican a ESS en o medio rural y que treballan en ret compartindo obchectivos y formas de fer con atras entidatz que fan parte de REAS Aragón u d’o Mercau Social d’Aragón. Pero amás son numerosos os prochectos productivos y economicos, muitos d’ells lideraus por mullers que, en o medio rural aragonés, responden por un regular a os prencipios d’a ESS sin estar-ne conscients u sin haber-se uniu encara a iste incipent ret. Y ye gracias a istos prochectos que muitas zonas rurals d’Aragón son dispertando a la esperanza de creyar dende o propio territorio un millor futuro t’os suyos propios lugars, una actividat economica t’o buen vivir de toda la comunidat.

Cal, por tanto, que integrants d’a ESS, personas cercanas a ella y atras que, sin haber-lo encara verbalizau, comparten con ella medios y fins, todas ellas habitants d’os lugars d’Aragón, nos metamos a treballar de conchunta ta favoreixer a conoixencia d’a ESS como una vía d’acceso a l’actividat economica que chenera importants beneficios socials dende y t’o medio rural, ta enchegar ferramientas d’emparo, ta establir mecanismos d’acompanyamiento a personas que miran d’emprender colectiva y socialment…, talment mesmo ta demandar a l’administración autonomica u comarcal un esfuerzo ta enchegar un prochecto equivalent a l’Emprendes de Zaragoza pero dirichiu a o medio rural.

Un primer trango podría estar visibilizar qualques prochectos locals que son dispertando grans ilusions: La Sazón en l’Alto Aragón, Chicolates Isabel en Alcorisa, CERAI en diversas comarcas…, con totz ells y muitos atros se podrían establir retz formals y informals que prencipiarán a articular verdaderament o territorio rural aragonés. Unatra fuerte dificultat que caldrá encarar ye a poca conoixencia d’a ESS entre o colectivo d’os achents de desembolique local.

Toda ista situación nos ha levau a un chicot grupo de personas vinculadas a REAS Aragón, l’agroecolochía u a sobiranía alimentaria, qualques habitants de lugars y atras de Zaragoza pero muit ligadas a o medio rural, a prencipiar a trenar una iniciativa d’empente a la ESS en o meyo rural aragonés. Os nuestros primers pasos han estau compartir istas reflexions con atras personas d’o medio rural pus, dende o primer momento, o protagonismo d’iste empente ha d’estar exerciu por as propias personas que vivimos en os lugars.

Dende aquí s’ubre un largo y prometedor camín en o qual toda persona cercana a istos planteamientos trobará a millor acullida y a posibilidat de treballar en colectivo ta meter en o centro d’a economía a las personas, ta sostener una vida digna, ta cudiar y cudiar-nos, tamién en o medio rural aragonés. Si tiens interés en istas qüestions, quiers conoixer mas u podrías aduyar, no dubdes en meter-te en contacto con o nuestro grupo a traviés d’o correu aragonessrural@tutanota.com.

Queremos un buen vivir t’os nuestros lugars. Tu tamién?

Grupo d’empente d’a ESS en o medio rural aragonés