Jon Maia y l’ecosistema de l’aragonés

Ruben Ramos

Jon Maia ye un laureau bertsolari, muit posiblement un d’os millors d’os zaguers anyos, que nunca ha deixau de implicar-se socialment y charrar sin amagar-se.

A suya historia ye a historia de rafolladas de personas en o País Vasco: fillo (u mesmo nieto) d’emigrants arribaus t’o Cantabrico dende qualques puestos d’a cheografía espanyola dimpués d’a Guerra Civil. Como en muitos altros casos, Jon estudió en una ikastola y aprendió de camín a luenga vasca. Fendo-se a o mundo que heba conoixiu dende que naixió, pero que tant extranyo heba estau a las suyas cheneracions anteriors.

Jon de seguida destacó en o bertsolarismo, ixe antigo arte que tamién s’ha dau en Aragón, pero que os vascos tant bien han sabiu mantener y promocionar. Un arte quasi siempre reservau a la chent con mayors y millors conoiximientos d’a parla, u sía, en muitas ocasions a euskaldunzaharras (u fabladors viellos d’euskara). Debiu a ixe ambient euskaldun, o bertsolari reconoix que muitas vegadas decidió d’amagar a suya procedencia, que l’avergonyaban os suyos apellius, como delators d’a suya orichen, perque no quereba estar un sinyalau, un maketo, un koreano, un mantxurriano, un belarrimotza… un extranyo.

Con o tiempo, Jon Maia pasó no solo a amagar os suyos orichens sino a reivindicar-los. De feito, en 1997, en o preto d’un important campionato de bertsos, en cantó un an que reivindicaba as radices suyas (Ama Extremadura aita Zamoratik / abuela ta abuelo haiek aurretik…). Un bertso aplaudiu a rabiar alavez y que, como ell mesmo diz, resume a historia de tantas y tantas personas en o País Vasco.

En una entrevista recient Maia apuntaba que a chent que no ha quiesto aprender euskara tamién forma parte d’o propio ecosistema d’a parla.

Sirva ista larga introducción ta reflexionar bell poco sobre a nuestra chicota luenga, l’aragonés, con problemas tant diferents y, de vez, tan apaeixius a os d’altras parlas minoritarias y/u minorizadas.

Perque l’aragonés, en trobar-se en os zaguers sieglos en un sector tant concreto d’o territorio aragonés (l’Alto Aragón), tamién ha desarrollau un cierto concepto d’extranyamiento de gran parte d’a población enta iste idioma. Ixa situación prevocó que quan muitas personas se mirón d’aprender-lo se trobasen con buena cosa de problemas quan quereban meter-lo en practica en os puestos en os que ha iu resistindo, arribando dica hue. Normal, os parladors y parladoras plegaus d’altros puestos yeran extranyos pa la chent que lo heba charrau siempre en o suyo lugar y que, en pagas, heba sufriu l’amarguinación u discriminación per fer-lo servir. Chirar ixa situación no ye fayena de fácil fer.

Pa superar ixos contorniellos (u pa ir capeando-los como se podese) fuen surtindo con o tiempo muitas estratechias (per clamar-las de bella traza) entre as personas que s’acercaban a l’aragonés: entre ellas chustificar l’intrés per a luenga en ancestros altoaragoneses (rai que istos fuesen ciertos u inventaus) u mesmo aproveitar o feito de contar con una segunda residencia en bell lugar an que l’aragonés continase vivo pa reivindicar-se como fablador u fabladora orichinario/a. Entre altros. A yo siempre m’han pareixiu unas estratechias no solo entivocadas sino, amás, periglosas, perque o ius sanguinis cuento que no ye un concepto que aduye brenca a o progreso social. De feito, me pareix que dezaga d’istas practicas remanen aspectos esencialistas d’entender a sociedat, aspectos retrogrados de tot que más nos caldría fer fuera pa cutio, pero en veras. Y cudiau, no digo que síamos esencialistas u que apelemos a o ius sanguinis, afirmo que debaixo d’istas conductas sobchacen, u pueden aguaitar, como una mala pasa, cosas tan humanas (y tan periglosas) como sinyalar a o forano, a o diferent, a l’impuro… a l’extranyo.

L’aragonés dende as anyadas 70 ha iu creixendo y ixemenando-se, poquet a poquet, atrayendo cada vegada a más chent que i ye intresada y que mira d’aprender-lo y practicar-lo. Con totz os peros que i podamos posar (que’n serán arrienda), l’estudio y conoiximiento de l’aragonés tamién ha iu millorando. Altra cosa ye que o camín encara nos aguarde muitas galochas per dar.

Paralelament tamién asistimos a una contina baralla per a pureza d’a parla y a suya limpieza de usos arbitrarios, concieters u incorreccions de toda mena. Una interpresa que me pareix no solo important sino necesaria. Quanto millor aprendamos l’aragonés (y lo faigamos servir en consequencia) millor pa la supervivencia d’a parla.

Pero como tot en ista vida, cuento que en isto tamién i hai graus. Perque muitas vegadas malfurriamos as nuestras horas espelletando-nos entre nusaltros y nusaltras (de cabo ta quan mirando de sentar catedra con qüestions que son encara per resolver u estudiar más profundament) de paso que perdemos a oportunidat per aprender entre totz y creyar conciencia de comunidat lingüistica. A sovent pareix que siamos más intresaus y intresadas per a exclusión que per a inclusión. En continar marcando a l’extranyo en cuenta de querer convidar-le a que forme parte d’a nuestra comunidat. De casa nuestra. Y en isto de l’aragonés cuantos más siamos posaus en a mesa, millor prebo nos ferá o recau.

L’aragonés nos necesita a todas, siamos d’an que siamos. De feito, diría que nos necesita a todas encara que podamos entivocar-nos en bell uso de bella palabra en quëstión (sí, estimau/ada lector/a, de seguras que en iste texto trobarás bella incorrección). Si como deciba Jon Maia sobre as personas que han decidiu de no aprender euskara, forman parte de l’ecosistema d’a parla, nos pueda fer más o menos goi, ye un feito que mesmo os que fan servir un aragonés poco treballau u mesmo incorrecto ya forman parte d’o nuestro paisache.

Perdamos tiempo, pues, si no ye muito pedir, per trobar as millors trazas d’incluir-ie a todas y totz. Regular que l’aragonés será qui más treslau en sacará.