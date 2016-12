L’Audiencia zarra con 29 condenas a mas de cient anyos de prisión o caso A Muela

Imposa a la exalcaldesa Mariví Pinilla (PAR) 16 anyos y medio de garchola que quedará reducius a 12, atros 74 d'inhabilitación y pinyoras por 10 millons

Quasi nueu anyos dimpués que o Grupo de Blanqueyo d’a Policía iniciase as investigacions d’a Operación Molins, l’Audiencia de Zaragoza ha emitiu a suya sentencia: 29 condenaus a mas de cient anyos de prisión y a pagar indemnizacions que superan os 44 millons d’euros como autors d’una serie de delitos en a trama de corrupción urbanistica que, entre un decenio, operó en o municipio d’A Muela.

A prencipal condenada en a trama ye a exalcaldesa Mariví Pinilla (PAR), a la que o tribunal considera autora de 14 delitos con penas que suman 16 anyos y medio de prisión, 74 d’inhabilitación pa cargos publicos y pinyoras por mas de 10 millons d’euros.

A mayor d’ixas penas, quatro anyos por un delito continau de cofeito, fa que, en a practica y por aplicación d’a regla penolochica d’o triple d’a mayor, a pena nominal quede reducida a dotze anyos de reclusión.

A quantía d’as penas

Solament quatro d’os 29 condenaus –Pinilla, o suyo exconcellero Fernando Barba, l’arquitecto Francisco Núñez y l’empresario Antonio Fando- han recibiu condenas de mas de dos anyos de prisión, que ye o limite en que habitualment os tribunals acceptan suspender a condena si o preso ha indemnizau a las victimas y ha pagau as pinyoras que le han estau imposadas.

Paralelament, quantos condenaus han d’indemnizar a Hicienda con 11,9 millons d’euros por os fraudes fiscals, con 532.666 euros a l’Instituto Aragonés de l’Augua y con 301.704 a o concello d’A Muela.

Iste zaguer, que traviesa una anguniosa situación economica, reclamaba indemnizacions por valor de quatro. L’actual alcalde, Adrián Tello, de CHA, amostró a suya decepción por iste aspecto d’o fallo: “As penas de garchola nos tienen igual. O que mas nos fa mal ye o tema economico. Manyana va a seguir habendo 16 millons de deuda y menazas d’embargo”.

Un decenio de corrupción

A sentencia d’a Sección Primera de l’Audiencia describe cómo entre anyos A Muela fue scenario de pelotazos, componendas, pago de sobornos y atras actividatz delictivas baixo a protección d’o desembolicamiento urbanistico con que, en tasament un decenio, iste lugar d’a estepa zaragozana pasó de tener tasament 400 vecins a rondar os 5.000.

As autoridatz lo meteban como eixemplo d’empente y de chestión mientres a Policía prencipiaba a forigar en una quera por a que han resultau condenadas 29 personas, entre ellas l’exmariu, os tres fillos y a chirmana d’a exalcaldesa, que entre anyos desfrutoron d’un luxoso tren de vida derivau d’as actividatz delictivas d’a primera.

Entre as prencipals condenas d’a sentencia, que absuelve a once d’os acusaus, destacan as d’os empresarios Antonio Fando –once anyos por tretze delitos-, Carmelo Aured –nueu anyos y nueu meses por siet fraudes fiscals que suman 7,1 millons y por una falsedat- y Julián de Miguel –seis anyos y medio y 5,5 millons-, l’hombre que a traviés d’Aranade chestionó l’urbanismo municipal en A Muela y ruixió de diners a la familia Pinilla.

Y, en a parte municipal, os cinco anyos y os seis anyos y nueu meses de prisión que recayen en os exconcellers Juan Carlos Rodrigo y Fernando Barba, respectivament, y os tres anyos y medio de l’arquitecto municipal Francisco Núñez.

Eduardo Bayona pa ElDiario.es Aragón