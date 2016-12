O Concello de Uesca elaborará un mapa d’o emplego a traviés de 700 entrevistas a empresas

Os resultaus constituirán una “ferramienta fundamental pa orientar as midas que se desenrrollen en o Plan Local d'Emplego”

A traviés de 711 entrevistas, o Concello de Uesca (PSOE, Cambiar Uesca y Aragón Sí Puede) elaborará un completo diagnostico sobre emplego y formación. Será un paso previo pa lo posterior desenrollamiento d’o Plan Local d’Emplego. O prochecto ya ye en marcha y a Camera Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Uesca ye qui lo realiza a instancias d’o Consistorio.

O estudeo, explican dende o Concello, responde a una demanda surtida en o proceso de participación d’elaboración de dito plan d’emplego. L’obchectivo ye analisar a formación pa lo emplego y os sectors d’actividat con futuro: “Pretende servir pa adequar a formación a os perfils profesionals que precisan as empresas, indaga en as necesidatz d’inserción laboral de personas con discapacidad y con dificultatz pa acceder a o emplego y en as necesidatz d’as empresas pa lo suyo desenrollamiento”.

José Andrés Laliena, responsable de Comunicación d’a Camera de Comercio, explica que se realizarán 711 entrevistas, 667 d’ellas a empresas (55 d’o sector industrial, 84 d’a construcción, 124 d’o comercio, 39 d’hostelería, 43 d’o sector agrario y 332 d’atros servicios); mientres que a resta se ferán a entidatz de formación, orientación profesional y asesoramiento pa lo emprendimiento.

Meterán especial enfasi, apunta a concellera de Desenrollamiento Rural, Pilar Novales (Cambiar Uesca), en aspectos relacionaus con a calidat d’o emplego: “No solament o que ha de veyer con o tipo de contractación, sino tamién atras variables como as midas de conciliación”.

L’orientador d’Emplego de l’Aria de Desenrollamiento d’o Concello de Uesca, Juan Sarrate, sinyala que o estudeo se divide en quatro fases: planificación, estudeo de campo, analís de datos y propuestas d’actuación. Destaca, d’o mesmo modo, a idoneidat de recabar os datos “a traviés d’entrevistas personals en profundidat a responsables d’as empresas y entidatz que i colaboren”.

Pa que servirán os resultaus?

Con os datos d’o informe, explican, se realizarán siet informes finals (que serán remataus antes de cabo d’anyo) sobre necesidatz en orientación, emprendimiento, formación y recursos humanos, tenencias, sectors emerchents y colectivos en risgo d’exclusión.

Novales recorda que os datos que dimanen d’os distintos documentos serán d’utilidat pa lo Consistorio, y tamién pa la resta d’entidatz y organismos que treballan en materia d’emplego: Inaem, sindicatos, organizacions empresarials, entidatz d’o sector d’a formación pa lo emplego…

Se detectará, amás, “o grau de disponibilidat que amuestran as empresas pa que toda a orientación remate chenerando un contracto laboral”. Serán, resume Novales, “datos muit concretos y realistas d’a situación d’a ciudat”.