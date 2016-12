O Gubierno colombiano y as FARC sinyan un historico acuerdo de paz

Se sinyó l'acuerdo que mete fin a 52 anyos de guerra entre o Gubierno de Colombia y as FARC. O pueblo colombiano ha de ratificar-lo en referendum o 2 d'octubre

Ahiere 26 de setiembre se produció en Cartagena de Indias (Colombia) un historico momento d’a historia recient d’o país americano: a sinyadura d’a paz entre o Gubierno colombiano y as FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dimpués de 52 anyos de guerra. Juan Manuel Santos, president de Colombia y Rodrigo Londoño Echeverri “Timochenko” sinyoron l’acuerdo, que habrá d’estar ratificau por o pueblo colombiano mediant referendum iste venient domingo 2.

15 chefes d’estau y presidents d’organizacions internacionals, entre ells o president d’a ONU, Ban Ki-moon chunto a 2.500 convidaus y convidadas vestidas de color blanca emparoron a las dos partes d’o conflicto mas largo d’o continent americano en l’actualidat.

En 297 pachinas se desenrolla l’acuerdo de paz, que tracta sobre 6 afers: desenrollo agrario y rural, participación politica, cultivos ilicitos, victimas, fin d’o conflicto y refrendación, implementación y verificación d’o pactau.

Entre as midas mas importants, a creación d’un fondo de tierras, que ferá un poder por distribuir mas equitativament as tierras de cautivo pa amillorar a situación de campesins sin tierra u tierra insuficient. As FARC se transformarán en partiu politico y s’asegurará a suya acción politica, asinas como d’atras fuerzas d’oposición en un estatuto d’a oposición. Asinas mesmo as FARC crebarán tot tracto que haigan teniu con o narcotrafico.

Respecto a las victimas d’o conflicto, una churisdidicción especial investigará y chudgará os crimens contra os dreitos humanos que s’haigan produciu mientres o conflicto. Asinas mesmo, os guerrillers y guerrilleras d’as FARC tendrán 180 días pa entregar todas as armas. Pa ixo, acudirán a qualques puntos do serán protechius por una misión especial d’a ONU.

O president Santos dio a bienvenida a las FARC a la democracia, en fer-se partiu politico. Asinas mesmo subrayó que “cesó a horrible nueit d’a violencia” y indicó que l’acuerdo sinyau ye “qualcosa mas que l’acuerdo entre un Gubierno y una guerrilla pa rematar un conflicto armau“, enfatizando que o pueblo colombiano no quiere mas guerra.

Por a suya parte, “Timochenko” empecipió o discurso declarando que “as nuestras unicas armas serán as parolas” y pidió “perdón a todas as victimas d’o conflicto por tot o mal causau”, o que se respondió con aplausos. Indicó que a guerrilla cumplirá o pactau y espera que o Gubierno lo faiga tamién.

Tamién dio gracias a Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, países que han participau de forma activa en iste proceso de paz que encomenzó fa 4 anyos, y pidió paz pa Palestina y Siria. Manimenos, comentó que “dengún no ha renunciau a las suyas ideas, hemos acordau que seguiremos enfrontinando en l’arena politica” y avisa que continarán denunciando o capitalismo y luitando contra o patriarcau y atras formas de dominación.

O conflicto armau mientres os zaguers 52 anyos ha causau 220.000 muertes asinas como siet millons de personas desplazadas. O venient domingo 2 d’octubre o pueblo colombiano tendrá a zaguera parola en o referendum pa avalar l’acuerdo. Seguntes as enqüestas, s’espera que se supere o porcentache minimo de participación pa que siga valido (cal un 13% de participación d’o censo) y un 72% de votos favorables a la implementación de l’acuerdo de paz.