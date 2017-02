Un prochecto dinamizará as iniciativas alimentarias locals y sostenibles en l’Alto Aragón

Diferents administracions y organizacions aragonesas desembolicarán iste prochecto, con a finalidat de creyar un ret d'iniciativas agroalimentarias locals y sostenibles.

O prochecto “Dinamización d’iniciativas alimentarias locals y sostenibles en o Pirieneu y Somontano Aragonés” ha estau un d’os nueu seleccionaus por a Fundación Daniel y Nina Carasso con a finalidat de chenerar alianzas ta un mundo rural sostenible que cudie tanto a las personas como a l’entorno. O prochecto, que se desembolicará a lo largo de tot o 2017, mira d’estar un prochecto piloto en Aragón. L’obchectivo prencipal d’ista propuesta ye creyar un ret d’iniciativas alimentarias de producción, transformación, comercialización y consumo locals y sostenibles; que permita afianzar as ya existents y a encorporación d’atras nuevas. A fin zaguera d’o prochecto ye fixar población en as zonas rurals y conservar os ecosistemas d’istos territorios, metendo en valor l’entorno y a cultura local, de vez que s’empentan nuevas formas de colaboración y cooperativismo.

O pasau viernes 3 de febrero se celebró a reunión inaugural en as dependencias d’a Diputación Provincial de Uesca (DPH) d’a capital oscense. En ista trobada participoron as administracions locals que fan parte d’o comité de seguimiento, que son Comarca d’a Chacetania, Concello d’Artieda, Comarca de l’Alto Galligo, Concello de Biescas, Comarca d’o Sobrarbe, Concello de L’Aínsa, Concello de Boltanya, Concello de San Chuan de Plan, Comarca d’o Somontano de Barbastro y o Centro d’Estudeos d’o Somontano de Balbastro. Tamién asistioron a la reunión as entidatz que fan parte de l’equipo de coordinación que ha empentau iste prochecto. Istas entidatz serán as encargadas d’executar as actividatz en os suyos respectivos territorios comarcals: CERAI (Centro d’Estudios Rurals y d’Agricultura Internacional) como coordinador cheneral d’o prochecto, Asociación Hirondel en a Chacetania, Amigos d’a Tierra en l’Alto Galligo, Asociación Red de hortelanos “Un Paso Atrás” en o Sobrarbe y Asociación El Licinar en o Somontano de Balbastro.

As comarcas que participan en a iniciativa, de conchunta con os grupos d’acción local y as organizacions socials d’os territorios, levan ya tiempo empentando nuevas formas d’emprender, baixo l’enfoque de l’agroecolochía, y nuevas estratechias de comercialización, emparando as canals cortas de comercialización y a venda directa u de proximidat. Iste prochecto se presienta como a primera fase d’un programa d’acción a largo plazo en a quala s’aspera que se vaigan sumando atros territorios, asociacions, entidatz, y administracions.